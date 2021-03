Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 25 de ani a fost prins in flagrant in timp ce incerca sa vanda droguri. Polițiștii au gasit asupra lui 100 de grame de amfetamina. Polițiștii au descins ulterior și la locuința acestuia. In urma perchezițiilor au fost gasite droguri in cantitate totala de un kilogram. „Polițiștii…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a comentat pe pagina sa de Facebook, ca numai in cursul zilei de miercuri, in judetul Timis au fost efectuate 2.700 de teste COVID-19. Comparativ, in judetul vecin, Caras-Severin, au fost facute doar 40 de teste. Fritz a dezvaluit ca Ministerul Sanatatii…

- Echipele ISU Caras-Severin au intervenit joi pentru stingerea unui incendiu produs la locomotiva unui tren privat de marfa, in judetul Timisoara, potrivit unui comunicat remis de CFR SA, transmite Agerpres.

- Noua persoane au fost conduse pentru audieri de catre procurorii DIICOT Timisoara, in urma a 11 perchezitii domiciliare care au avut loc, miercuri dimineata, la locuintele unor suspecti de trafic de droguri de risc si de mare risc. In urma perchezitiilor, au fost ridicate aproximativ 200…

- Distribuția de doze de vaccin anti-coronavirus continua in Uniunea Europeana, iar unul dintre transporturi este programat sa ajunga maine, 29 decembrie 2020, in jurul orei 11.00, pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara. Transportul aerian conține 32.175 doze de vaccin impotriva Covid-19,…

- Deputata este cercetata pentru folosirea influentei ori autoritatii unei persoane care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. In același dosar este cercetat și omul de afaceri respectiv.”In perioada…

- Un fost subsecretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne a murit infectat cu coronavirus. Marcel Vela a facut anunțul pe Facebook. Iata mesajul integral:"Dragi prieteni,Din pacate, astazi nu pot sa va salut cu "Buna dimineața!"Pentru ca sunt foarte trist și am acel sentiment de gol in suflet, pe…