Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii antidrog și procurorii DIICOT Buzau au prins in flagrant doi tineri care vindeau droguri in Buzau și Timișoara, despre care au stabilit ca fac parte dintr-o rețea. In urma perchezițiilor efectuate in acest caz, polițiștii au confiscat peste un kilogram de cocaina. Potrivit unui comunicat…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Buzau au prins in flagrant delict mai multe persoane banuite de trafic de droguri de mare risc. Peste 1 kilogram de cocaina a fost indisponibilizat de politisti.

- Doi traficanti de droguri au fost prinsi in flagrant, vineri, in urma unei operatiuni fulger a politistilor de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Timisoara. Actiunea a avut loc in fata unui local de fast-food de la intrarea in localitatea Dumbravita. Politistii de la Brigada…

- La data de 9 iulie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Satu Mare, au efectuat 10 percheziții domiciliare intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Astfel, polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Buzau, impreuna cu procurorii DIICOT, au facut, miercuri, 18 percheziții, la persoane banuite de trafic și deținere de droguri de risc. Dealerii cumparau cannabis din București și il vindeau apoi pe piața locala.

- Politistii de la Biroul de Combatere a Crimei Organizate din Timisoara si procurorii DIICOT din Caras - Severin, fac joi 29 de perchezitii in Resita, la trei grupari care se ocupau cu traficul de...