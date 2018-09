Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile verifica scolile Foto: Arhiva. Cu o saptamâna înainte de începerea noului an scolar, autoritatile verifica cât de pregatite sunt unitatile de învatamânt sa îsi primeasca elevii. În judetul Ialomita, unele scoli nu au înca toate…

- O bacterie periculoasa a fost descoperita la Spitalul Universitar din Capitala acolo unde una dintre salile din sectia de obstetrica-ginecologie este inchisa de doua zile. UPDATE 13.20. In urma cu o saptamana au fost recoltate probe din aceasta sala de ginecologie, iar vineri a fost confirmata existența…

- Primele coloane de mașini cu romani din Diaspora au intrat in țara dupa ora 21:30. Acestea au fost intampinate de zeci de protestatari, care au pregatit un arsenal format steaguri și mesaje anti-PSD. Romanii veniți din Grecia, Marea Britanie sau Italia au venit cu mașinile inscripționate…

- Conform studiului desfașurat in cadrul proiectului ProfAid, 15% dintre copiii inscriși in școli prezinta risc mediu și sever de a dezvolta tulburari comportamentale. In cazul copiilor diagnosticați cu o tulburare de dezvoltare, cele mai comune diagnostice au fost TSA, sindrom Down, intarziere in dezvoltare,…

- Astazi a avut loc unul dintre cele mai mari evenimente academice ale anului - festivitatea de absolvire a Universitații Politehnica din București. 3000 de absolvenți ai universitații, alaturi de profesori, invitați de renume și parteneri din mediul privat au sarbatorit absolvirea noii generații de…

- In aceasta perioada, majoritatea cetatenilor si-au planificat concediile si pleaca in vacante, cazandu-se in locatii necunoscute din punct de vedere al protectiei la incendii. Turismul se bazeaza foarte mult pe vizitatori, iar majoritatea structurilor de primire turistice sunt situate in zone expuse…

- Transportatorii moldoveni care merg in Bulgaria vor putea tranzita Romania fara a avea nevoie de autorizatii speciale. Decizia a fost luata in cadrul sedintei Comisie mixte moldo-romane, care se desfasoara in perioada 26-27 iunie, la Bucuresti, transmite IPN.

- Un partid aflat la guvernare a organizat un miting sub un slogan de partid de opozitie – „Vrem prosperitate…”. Mesajul a fost doar pentru masa de oameni carata cu autocarele la Bucuresti. Majoritatea dintre ei, fie ca sunt pensionari, functionari sau alt tip de salariati, au venituri modeste. O discrepanta…