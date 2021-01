Peste şase sute de vaccinuri anti-Covid administrate în Timiş, în ultimele 24 de ore In cadrul primei etape de vaccinare impotriva COVID-19, in judetul Timis au fost administrate, in ultimele 24 de ore, 606 vaccinuri, mai multe decat ian ziua precedenta De la inceputul campaniei au fost vaccinate in Timis 8.826 de persoane In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva ... The post Peste sase sute de vaccinuri anti-Covid administrate in Timis, in ultimele 24 de ore appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

