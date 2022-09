Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia si Marea Britanie isi unesc fortele pentru a achizitiona micro-drone Black Hornet pentru a le trimite in Ucraina, scrie The Guardian. Costul va fi de pana la 90 de milioane de coroane norvegiene (aproximativ 8 milioane de lire sterline) si va include unitati Black Hornet, piese de schimb, transport…

- Intre 21 și 28 august, la Oxford, se deruleaza Jocurile Europene ale Transplantaților și Dializaților 2022, la care participa peste 400 de persoane din 25 de țari europene, inclusiv din Romania. Aceasta este prima ediție dupa pandemie. Președintele Asociației Transplantaților din Romania, Gheorghe Tache,…

- Mobilierul de lemn fabricat in Maramureș este cautat peste tot in lume. Asta ar trebui sa ințelegem atunci cand vedem datele oferite de Biroul Vamal de Interior Maramureș cu privire la activitatea de export din județ in primul semestru al anului in curs. Principalele marfuri importate in semestrul I…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, marti, o intrevedere cu ministrul irlandez al Afacerilor externe si Apararii, Simon Coveney, aflat in vizita in Romania, in cadrul discutiilor subliniindu-se potentialul „consistent” pentru aprofundarea cooperarii bilaterale, in special pe dimensiunea economica.…

- Traversarea frontierei de stat „Leușeni – Albița” va fi facilitata, iar timpul de așteptare in vama va fi redus prin efectuarea controlului comun moldo-roman, in baza principiului „oprire unica”. Cabinetul de miniștri a aprobat inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului intre Guvernul Republicii…

- Ucraina si Moldova vor fi „inrobite” de Uniunea Europeana, iar Moldova va fi anexata de Romania - sunt cateva dintre cel mai des intalnite dezinformari ale propagandei pro-Kremlin in legatura cu obtinerea de catre Ucraina si Moldova a statutului de candidate la aderare.

- Exporturile UE de grau și porumb au crescut in sezonul 2021/22, care s-a incheiat la data de 30 iunie, spre deosebire de cele de orz, care s-au diminuat ușor. Cea mai mare creștere a fost la porumb, livrarile dubandu-se practic, in condițiile in care UE este un importator net de porumb, potrivit datelor…

- Doar aproximativ 80.000 dintre refugiați au ramas pe teritoriul țarii, dintre care peste 70.000 sunt minori și femei, potrivit datelor furnizate de MAI. Ministerul Afacerilor Interne a furnizat, la solicitarea Libertatea, statistica detaliata privind numarul cetațenilor ucraineni care au intrat in țara…