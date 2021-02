Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au scazut cu 25,7% in ianuarie, comparativ cu perioada similara din 2020, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), iar Romania, Spania si Slovacia au raportat cel mai…

- Gibraltar ar urma sa faca parte din spațiul Schengen non-EU, alaturi de state precum Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein, daca Uniunea Europeana va accepta propunerea Spaniei și a Regatului Unit.

- Președinta Senatului, doamna Anca Dana Dragu, l-a primit, joi, 14 ianuarie 2021, pe E.S. domnul Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania, in cadrul unei vizite de prezentare. Discuțiile au avut ca tema colaborarea romano-britanica post Brexit, in plan…

- Peste 600.000 de romani au primit statutul de rezident sau statutul de rezident temporar in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, calitate ce le permite ca si dupa incheierea perioadei de tranzitie de dupa retragerea acestei tari din Uniunea Europeana sa beneficieze de aceleasi drepturi…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat miercuri ca incepand cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord isi va asuma pe deplin statutul de stat tert in relatia cu statele Uniunii Europene, inclusiv cu Romania. Din aceasta perspectiva, regimul de vize si conditiile…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 reglementarile europene privind „Roam like at home” (RLAH) nu mai sunt obligatorii pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (inclusiv Gibraltar), ca urmare a incheierii perioadei de tranziție dupa retragerea acestei țari din Uniunea Europeana.…

- Piata auto europeana a scazut in luna noiembrie, pentru a doua luna la rand, din cauza restrictiilor adoptate pentru a limita raspandirea coronavirusului, dar Romania s-a numarat printre cele cinci piete care au inregistrat cresteri, arata cifrele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni…