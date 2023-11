Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de padure din unele parți ale Indoneziei s-au redus și nu a fost detectat niciun nor de fum care sa se deplaseze spre Malaezia, a declarat vineri ministrul indonezian al Mediului, la o zi dupa ce vecinul sau a indemnat Jakarta sa ia masuri deoa

- CARAȘ-SEVERIN – Chiar daca temperaturile incep sa se domoleasca treptat, incendiile de vegetație uscata iși fac din nou loc in peisaj. Nu mai puțin de 14 intervenții au bifat pompierii carașeni in cursul zilei de 7 septembrie, pe lista figurand și doua incendii de vegetație! Majoritare misiunilor au…

- Stopul cardiac suferit in timpul antrenamentului de la sfarsitul lunii iulie de fiul cel mare al lui LeBron James, Bronny, a fost cel mai probabil din cauza unei boli cardiace congenitale, a anuntat, vineri, familia intr-un comunicat.Bronny James, in varsta de 18 ani, s-a prabusit in timpul unui…

- Aproximativ 30.000 de persoane au primit ordin de evacuare in vestul Canadei, unde pompierii au continuat sambata sa lupte cu incendiile de o rara intensitate rara, care vor avea consecinte de durata, relateaza AFP.

- Incendiile de vegetație fac ravagii in estul, nordul și vestul Canadei. Mii de oameni au fost deja evacuați din calea flacarilor și alte cateva mii sunt gata sa iși paraseasca locuințele.

- Pe insula Maui, din Hawaii, continua operatiunile pentru gasirea victimelor incendiilor de vegetatie ce au ucis cel putin 80 de persoane. Guvernul american trimite resurse suplimentare in sprijinul eforturilor de cautare, informeaza Rador.Caini dresati special cauta cadavre pe sub daramaturile cladirilor…

- Guvernul elen a anunțat ca va oferi un sejur gratuit timp de o saptamana in 2024 in Rodos turistilor a caror vacanta a fost intrerupta de incendii Sursa articolului: Turiștii evacuați din Rhodos din cauza incendiilor vor primi un sejur gratuit anul viitor Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Turistii care au fost evacuati din insula elena Rodos saptamana trecuta vor putea sa revina pe insula pentru a petrece o saptamana de vacanta gratuita in cursul primaverii sau toamnei anului viitor, conform unei declaratii a premierului grec Kyriakos Mitsotakis pentru postul britanic de televiziune…