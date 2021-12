Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica a județului Timiș urmeaza sa distribuie medicilor de familie și centrelor de vaccinare o noua tranșa de tichete de masa. Acestea sunt corespunzatoare unui numar de 8.030 de persoane care au fost imunizate complet impotriva COVID-19 in perioada 1-14 octombrie. „Indemnam persoanele…

- Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș urmeaza sa distribuie medicilor de familie și centrelor de vaccinare o noua tranșa de tichete de masa corespunzatoare unui numar de 8.030 persoane care au fost imunizate complet impotriva COVID-19 in perioada 1-14 octombrie. „Indemnam persoanele vaccinate…

- Direcția de Sanatate Publica a județului Timiș urmeaza sa distribuie medicilor de familie și centrelor de vaccinare o noua tranșa de tichete de masa. Acestea sunt corespunzatoare unui numar de 8.030 de persoane care au fost imunizate complet impotriva COVID-19 in perioada 1-14 octombrie. „Indemnam persoanele…

- Institutia Prefectului Judetul Braila a anuntat luni ca Directia de Sanatate Publica (DSP) a inceput distribuirea unei noi transe de tichete de masa persoanelor care se vaccineaza cu schema completa impotriva virusului SARS-CoV-2, potrivit Agerpres. "Mentionam ca este vorba despre un numar…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Hunedoara a anunțat ca de luni este impusa carantina zonala in localitatea Branișca, unde incidența cazurilor de Covid a depașit 40 la mie, scrie Mediafax. Potrivit DSP Hunedoara, carantina va impusa pentru o perioada de 14 zile. „Avand in vedere numarul…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: Numar de cazuri confirmate de la inceputul pandemiei: 55.890, dintre care 300 in ultimele 24 de ore. In ultimele 24 de ore…

- Sfarșitul saptamanii vine cu un numar mai mic de cazuri noi comparativ cu zilele trecute. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 142 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus și un caz de reinfectare. Pacienții au varste cuprinse intre 1 și 87 de ani. De asemenea, duminica, Direcția de Sanatate…

- In urma numeroaselor confirmari de coronavirus din ultima perioada, la nivelul județului Buzau s-a ajuns la peste 750 de cazuri active de COVID. Va prezentam situația pe fiecare comunitate, așa cum reiese din datele centralizate de Direcția de Sanatate Publica: