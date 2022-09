Creșterea fara precedent a prețurilor energiei electrice din ultima perioada a adus in discuție necesitatea abordarii unor soluții pe termen lung prin care sa fie eficientizat consumul. Reveal Marketing Research a realizat pentru Romania Eficienta un studiu reprezentativ la nivel național in randul locuitorilor din mediul urban, pentru a afla cum se raporteaza aceștia la creșterile prețurilor la energie și ce soluții vad ca fiind cele mai eficiente in reducerea consumului. Peste opt din zece respondenți considera ca imbunatațirea performanței energetice acladirilor este o inițiativa foarte importanta,…