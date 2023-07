Peste o treime dintre turiştii care ajung pe litoralul românesc sunt din Bucureşti ”Cei mai multi turisti care si-au facut vacantele in statiunile autohtone de la Marea Neagra pana la jumatatea sezonului estival sunt din Bucuresti, peste 36% din totalul celor care au ales litoralul romanesc fiind din Capitala”, indica datele colectate de Litoralulromanesc.ro, care se prezinta ca fiind cel mai mare turoperator pe acest segment. La polul opus se situeaza judetele Tulcea, Ialomita, Mehedinti si Salaj, care, cumulat, nu aduna nici doua procente. Mai mult decat atat, locuitorii Capitalei sunt turisti recurenti, in conditiile in care unii dintre ei merg chiar si de 3-4 ori pe vara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

