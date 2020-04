Peste o treime dintre romani lucreaza de acasa in pandemie - ce aplicatie folosesc cel mai mult

Peste o treime dintre romani (34,7%) lucreaza, in aceasta perioada, de acasa, iar Internetul este cel mai folosit serviciu de comunicatii pentru 38,6% dintre acestia, releva rezultatele unui sondaj online, realizat de Telekom Romania si dat publicitatii joi.



Conform cercetarii, 22,9% dintre angajatii care au apelat la telemunca folosesc preponderent Skype pentru comunicarea cu echipele lor, in timp ce aplicatia Zoom este utilizata de catre 20,6% dintre cei chestionati, Microsoft Teams de 11,9%, Google Hangouts de 11,5%, Skype for business de 7,6% si WhatsApp de 5,6%.



In privinta…