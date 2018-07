Peste o treime dintre europeni nu merg in vacante. Din ce motive nu calatoresc

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a prezentat noile reglementari pentru cetațenii europeni care vor sa ramana in Regat dupa Brexit. Romanii reprezinta a doua comunitate din Marea Britanie, deci vor trece prin acest filtru.

- Este greva in Grecia! Ministerul Afacerilor Externe i-a informat pe cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in pe meleagurile elene ca lucratorii de la caile ferate și de la metroul suburban au anunțat o greva de 24 de ore, pentru vineri, 8 iunie 2018, in intervalul orar…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta intrarea in vigoare, la 1 mai 2018, a directivei privind masurile de coordonare și cooperare pentru facilitarea protecției consulare a cetațenilor nereprezentați ai Uniunii Europene in țarile terțe.„Aceasta directiva consolideaza…

- Romanii sunt printre cei mai nefericiți europeni, potrivit unui studiu realizat de Comisia Europeana. Doar 13 din o suta de romani s-au declarat cu adevarat fericiți. Studiul plaseaza Romania alaturi de Grecia pe ultimul loc.

- Aproape jumatate dintre romani (40%) spun ca se simt plini de energie, imediat dupa ce s-au trezit, si ca vor sa isi inceapa deindata activitatea, releva un sondaj realizat de E.ON si Kantar EMNID in mai multe tari europene.

- Romanii au bagat spaima in cetațenii din Europa, cei mai puternic loviți fiind cetațenii din Danemarca. In ultima perioada, mai mulți romani au dat spargeri in Danemarca, iar in preajma Sarbatorilor autoritațile au dat mesaje de avertizare catre populație. Citește și: VIDEO - Incendiu de PROPORTII…