Peste o treime din parinti sunt preocupati de un stil de viata mindful pentru copiiI lor!

- Un roman din trei și-ar ține banii in șifonier, daca ar reuși sa economiseasca. Doar 8% ar cumpara o asigurare de viața și numai 4% ar investi la bursa Jumatate dintre romani sustin ca, daca ar reusi sa economiseasca trimestrial cate 350 de lei, i-ar depune intr-un cont bancar, iar o treime ar pastra…

- De 22 de ani sunt martor direct al ororilor pe care instituționalizarea le produce asupra copiilor orfani și o spun fara vreo urma de echivoc: instituționalizarea e o forma de teroare de stat asupra copiilor orfani, sau separați de parinți. Mulți dintre acești copii vorbesc de absența afecțiunii, a…

- Medicul pediatru Mihai Craiu avertizeaza asupra unui nou fenomen care apare in spitale: crește numarul de copii infectați cu coronavirus. El spune ca unii dintre acești copii se infecteaza acasa, de la parinți, iar situația este cu atat mai periculoasa in cazul celor care au și alte afecțiuni (obezitate,…

Florentin SCALETCHI Analist politic Am decis sa continui dialogul cu Rebecca, fiica mea, care in curand isi va sarbatori MAJORATUL! Dupa ce am indemnat-o sa-si inceapa fiecare zi, care vine cu bune si cu…

- Medicii pediatri fac un apel important catre parinti. Copiii trebuie dusi la doctor la aparitia primului simptom care seamana cu cel al infectarii cu coronavirus, spun specialistii. In cazul celor mici, diferenta dintre COVID-19 si alte boli poate fi facuta doar prin test, pentru ca simptomele copiilor…

- „Copilaria este cadoul pe care ni-l da viata”, spunea actorul Horațiu Malaele, dar pentru mai mult de trei sferturi din copiii Romaniei viata este o lupta pentru supravietuire inca din primii ani. In...

- Copiii ai caror parinți fumeaza in casa ajung mai des la spital. Este concluzia la care au ajuns cercetatorii de la Universitatea din Cincinatti. Opinia este impartașita și de medicii romani.

- Viața nu este mereu roz, iar acest lucru este cunoscut și de un celebru artist de muzica populara, care a oferit detalii sfașietoare din copilaria sa. Gorjeanul a fost abandonat de parinți, dar acum, prin munca, se mandrește cu o casa devenita ”altar”.