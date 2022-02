Stiri pe aceeasi tema

- Primii 100 de soldați americani au sosit in Romania. Este vorba de specialiști care pregatesc venirea celorlalte trupe, a anunțat marți ministrul Apararii, Vasile Dincu. Declarațiile ministrului apararii naționale au fost facute la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „dr. Carol Davila”,…

- Aproximativ 1.000 de militari americani vor sosi in Romania, dupa ce Pentagonul a confirmat oficial decizia SUA de a spori numarul trupelor in tara noastra, in contextul actualei crize de la granita ruso-ucraineana, unde Moscova a masat peste 100 de mii de soldati. In prezent, alti 900 de militari americani…

- Desfasurarea trupelor americane in Europa arata Rusiei ca are motive de ingrijorare, i-a declarat, miercuri, lui Matthew Chance de la CNN purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dmitri Peskov, scrie agentia TASS. „SUA continua de facto sa creasca tensiunea in Europa”, a spus Peskov, adaugand ca…

- „Romaniei i s-a indeplinit o cerere din 2014, de suplimentare a trupelor pe flancul estic pentru o prezenta militara solida”, a explicat Vasile Dincu, ministrul apararii, intr-o intervenție la Digi24. Demnitarul a precizat ca „programul exact al dislocarii militarilor americani din batalionul Skyper…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a anuntat, miercuri, ca Statele Unite raman „umar la umar alaturi de aliatii NATO.” John Kirby: Situatia actuala cere sa consolidam postura de descurajare si de aparare la Flancul Estic al NATO. Presedintele Biden a afirmat clar ca SUA va raspunde la…

- Acesta a precizat ca, daca e nevoie, SUA va trimite trupe suplimentare pe Flancul estic al NATO. Trupele vor fi sub comanda americana.Tot miercuri, președintele Joe Biden a aprobat miercuri, in mod oficial, trimiterea de trupe americane in Europa de Est, inclusiv in Romania.Printre trupele suplimentare…

- Biden a ordonat desfasurarea a peste 3.000 de trupe americane pentru a sprijini aliatii europeni, relateaza Wall Street Journal. Aproximativ 2.000 de soldati americani vor fi dislocati din Statele Unite in Polonia si Germania si aproximativ 1.000 vor fi repozitionati din Germania in Romania, conform…

- Mai mulți oficiali au confirmat mutarea pentru CNN, afirmand ca desfașurarea de trupe are scopul de a arata susținerea aliaților din NATO fața de Ucraina.Este așteptat ca Pentagonul sa anunțe oficial ca mii de militari americani vor fi desfașurați in poziții de avanpost din Europa Printre trupele suplimentare…