Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat IPJ Arad. In dimineața zilei de 20 iulie, un barbat de 76 de ani, din Șiria, a fost implicat intr-un eveniment rutier fara vicitime,... The post Un șofer in varsta de 76 de ani, prins de polițiștii aradeni fara… permis de conducere appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Comunicat IPJ Arad. Polițiștii orașelor Sintana și Chișineu-Criș au desfașurat, in dimineața zilei de 10 iulie a.c., cate o acțiune preventiva avand ca scop reducerea... The post Șoferii de pe Ddrumurile din Santana și Chișineu Criș luate in vizor de polițiștii rutieri appeared first on Special Arad…

- Comunicat IPJ Arad. Polițiștii rutieri au desfașurat la data de 5 iulie a.c., o acțiune de combatere a vitezei excesive in mediul urban și pentru... The post Viteza excesiva, motivul amendarii a 401 șoferi aradeni… intr-o singura zi appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Comunicat. In ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri au desfașurat mai multe acțiuni pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente cu consecințe grave, precum și pentru... The post Tradiționala acțiune a polițistilor aradeni s-a lasat cu peste o suta de sancțiuni. Cate permise de conducere au…

- Sute de sancțiuni aplicate intr-o saptamana de polițiștii din Alba. Șoferi, pietoni și bicicliști, vizați In cadrul unei acțiuni pentru creșterea gradului de siguranța rutiera, polițiștii din județul Alba au aplicat 802 sancțiuni contravenționale și au reținut 37 de permise de conducere. Potrivit IPJ…

- In numai 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au actionat pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave. Ieri, politistii rutieri si de ordine publica au organizat si desfasurat actiuni pentru combaterea indisciplinei pietonale…

- Nr. 299 din 15 mai 2023 BULETIN DE PRESA Sanctiuni aplicate de politistii rutieri In ultimele 24 de ore a.c., politistii rutieri argeseni au continuat actiunile pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, in mod deosebit a conducerii sub influenta alcoolului…

- Nr. 270 din 02 mai 2023 BULETIN DE PRESA Sanctiuni aplicate de politistii rutieri In ultimele 24 de ore, politistii rutieri argeseni au continuat actiunile pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, in mod deosebit a conducerii sub influenta alcoolului sau…