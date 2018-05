Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de palestinieni care protestau vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel au fost raniti de tiruri ale armatei israeliene si de gaze lacrimogene, in conditiile in care mai multe mii de oameni au participat la manifestatie, relateaza Reuters. Intitulate generic si Marsul intoarcerii,…

- Cel putin 61 de protestatari palestinieni au fost ucisi in confruntarile cu armata israeliana produse luni la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, anunta autoritatile palestiniene, potrivit cotidianului La Stampa. Un tanar in varsta de 30 de ani a murit marti la spital, in urma ranilor suferite…

- Doi protestatari palestinieni au fost impuscati mortal de armata israeliana, vineri, in timpul violentelor de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul. Cei doi palestinieni, cu varste de 24 si 25 de ani, au fost impuscati in localitatea Jabalia.

- Cel putin 36 de palestinieni au murit de la inceperea, pe 30 martie, a protestelor saptamanale la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul. Mii de palestinieni participa la un nou protest in cadrul "Marsului intoarcerii", organizat de miscarea islamista Hamas pentru incurajarea revenirii refugiatilor…

- Doi protestatari palestinieni au fost impuscati mortal de armata israeliana, vineri, in timpul violentelor de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, afirma surse medicale palestiniene citate de site-ul Ynetnews.com.

- Un palestinian a fost ucis la est de orasul Gaza si altul la est de Khan Yunes, in sudul enclavei palestiniene, a precizat ministerul intr-un comunicat. Alti 250 de palestinieni au fost raniti de gloante sau de tiruri de gaze lacrimogene, a adaugat ministerul. Mii de palestinieni participa…

- Zeci de mii palestinieni - mai ales femei si copii - s-au adunat de-a lungul barierei de la frontiera, care desparte Fasia Gaza de Israel, in cadrul "marelui mars al intoarcerii". Acest mars de protest urmeaza sa dureze sase saptamani si cere "dreptul la intoarcere" al refugiatilor palestinieni si denunta…

- Mii de palestinieni s-au ciocnit cu armata israeliana la granița Fașiei Gaza, la inceputul unui protest planificat sa dureze mai multe saptamani, informeaza realitatea.net. Ministerul palestinian al Sanatații a precizat ca cel puțin cinci oameni au murit, iar 350 au ...