Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara numarul pacienților internați cu viroze respiratorii crește accelerat. In prezent, sunt internate 100 de persoane, dintre care zece copii, se afla in spital. Zilnic vin la unitatea sanitara 15-20 de oameni, pentru a fi evaluati din cauza unor…

- Medicii infectionisti atrag atentia asupra pericolului imbolnavirii de trichineloza, prin consumul unor preparate de sezon din carne de porc crescut traditional, in gospodarie. Medicul infectionist Ovidiu Rosca, de la Spitalul „Victor Babes” Timisoara,citat de Agerpres, subliniaza ca decembrie este…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara atrag atentia celor care in aceasta perioada sacrifica porci sa nu consume carnea si preparatele inainte de a face un examen trichineloscopic pentru a vedea daca nu cumva carnea este infestata cu Trichinella Spiralis. Boala parazitara…

- Medicii din Romania sunt in alerta. Aceștia se tem de o tripla epidemie fara precedent, in condițiile in care, in doar o saptamana, s-au imbolnavit peste 100.000 de romani. Specialiștii vorbesc despre cel mai agresiv val de viroze in randul copiilor din ultimul deceniu, secțiile de terapie intensiva…

- In vacanta prelungita de saptamana trecuta au ajuns la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi peste 600 de copii care au avut nevoie de consultatii sau chiar de internare. La fel ca in saptamanile anterioare, continua sa predomine virozele si infectiile respiratorii,…

- Numai in ultima saptamana au fost diagnosticate aproape 100 de mii de cazuri in intreaga tara. Medicii de Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu spun ca a crescut numarul celor care au nevoie de ajutorul lor, iar cei mai afectati sunt copiii si batranii. Specialistii recomanda in continuare evitarea zonelor…

- Medicii pneumologi de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara atrag atentia ca multe cazuri de fibroza chistica sunt nediagnosticate in randul copiilor si adolescentilor. Aceasta poate duce la alte boli, cum ar fi diabetul zaharat sau ciroza hepatica. Printre simptomele pacientilor…

- Medicii pneumologi din Timisoara atrag atentia ca sunt multe cazuri nediagnosticate de fibroza chistica in randul copiilor și adolescenților. Care sunt simptomele bolii si cum se poate interveni. Medicii pneumologi de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara...