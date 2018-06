Potrivit CNSCBT, in ultima saptamana au fost raportate 109 noi cazuri de rujeola, 50 dintre acestea fiind in judetele Botosani si Buzau. Numar mai mare de cazuri s-a mai inregistrat in judetele Iasi (14) si Galati (10).

"Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania este 13.871, din care 55 de decese", anunta specialistii.

Cele mai multe cazuri, 13.275 s-au inregistrat la persoane care nu au fost deloc vaccinate, cu niocio doza de vaccin.