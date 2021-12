Peste o sută de localități primesc bani pentru cheltuieli curente Executivul va aproba, vineri, alocarea de fonduri catre peste 100 de unitati administrativ-teritoriale pentru plata cheltuielilor curente si de capital si va fi acordat un sprijin de peste 100 de milioane de euro pentru crescatorii de animale pentru cererile depuse in cursul acestui an, a anuntat premierul Nicolae Ciuca la inceputul sedintei de guvern. „Vom aproba platile catre fermieri, pentru care vom anunta plafoanele alocate schemelor de sprijin pentru 2021. Astfel, crescatorii de animale vor beneficia de sprijin guvernamental in suma de peste 100 de milioane de euro pentru cererile depuse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

