Peste o suta de deputati europeni le-au cerut marti liderilor institutiilor europene sa intervina pentru a obtine eliberarea cetatenilor armeni inca detinuti de Azerbaidjan in pofida unui acord de incetare a ostilitatilor in Nagorno-Karabah, relateaza AFP. "Uniunea Europeana nu poate lasa Armenia in aceasta situatie insuportabila", sustin cei 121 de alesi europeni semnatari ai unei scrisori adresate presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, presedintelui Consiliului European, Charles Michel, si sefului diplomatiei europene Josep Borrell. Scrisoarea nu fusese primita pana marti, la sfarsitul…