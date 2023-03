Peste o săptămână începe vacanța de Paște Vineri, 7 aprilie, elevii și profesorii intra in vacanța de Paște și se intorc la cursuri, miercuri, 19 aprilie. Incepand de la aceasta data se va intra in modulul 5 al acestui an școlar, care se incheie pe 16 iunie. Ultima perioada de școala, respectiv modulul 5 va cuprinde și Evaluarile Naționale pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Conform structurii aprobate, evaluarile incep pe data de 9 mai și se vor termina in 25 mai 2023. Iata cum arata calendarul Evaluarilor Naționale : Evaluarea Naționala pentru clasele a II-a Limba romana scris — marți, 9 mai 2023 Limba materna scris… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

