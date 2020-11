Stiri pe aceeasi tema

- Stratul de zapada este cuprins intre cinci și opt centimetri. Drumarii anunța ca intervin cu șase utilaje, acestea fiind pregatite de mai multa vreme ca sa curețe drumul. O informare meteo este valabila pina simbata la ora 14.00. Meteorologii au estimat precipitații in cea mai mare parte a țarii, iar…

- Ninge ca in povești la Ranca, iar drumarii intervin cu șase utilaje, deoarece stratul de zapada a ajuns și la opt centimetri. Stratul de zapada este cuprins intre cinci și opt centimetri. Drumarii anunța ca intervin cu șase utilaje, acestea fiind pregatite de mai multa vreme ca sa curețe drumul.…

- Imagini ca din povesti, dupa ce a nins in Romania. Stratul de zapada a ajuns deja la 8 cm, motiv pentru care se intervine cu utilaje inca de la primele ore ale diminetii. Strat serios de zapada la Ranca A nins puternic la Ranca, Romania, iar drumarii au inceput sa intervina cu utilaje speciale inca…

- Stratul de zapada in zona montana Ranca este, sambata dimineata, de aproximativ 8 centimetri in decor, angajatii Sectiei Drumuri Nationale Targu Jiu intervenind permanent cu sase utilaje si material antiderapant. „La Ranca ninge, stratul de zapada este de 5 – 8 centimetri in decor. Se actioneaza permanent…

- Stratul de zapada in zona montana Ranca este, sambata dimineata, de aproximativ 8 centimetri in decor, angajatii Sectiei Drumuri Nationale Targu Jiu intervenind permanent cu sase utilaje si material antiderapant. "La Ranca ninge, stratul de zapada este de 5 - 8 centimetri in decor. Se actioneaza permanent…

- In mai multe regiuni din tara, ploaia s-a transformat in lapovita si mai apoi in ninsoare, potrivit unor imagini publicate de Meteoplus pe pagina de Facebook. Stațiunea Muntele Mic (1525 m), Masivul Țarcu 13 octombrie, ora 17 Muntele Mic, ninge, ninsoare, zapada, iarna, octombrie Stațiunea Muntele Mic…

- Vreme rece, lapovița și ninsoare la munte. Prima ninsoare din acest an a cazut marți in județul Alba, la Arieșeni, in munții Apuseni, unde s-a așternut un strat pufos de zapada, scrie site-ul local alba24.ro.Zapada a inceput sa se depuna, cu fulgi mari, deși termometrele arata grade cu plus, temperatura…

- Prima ninsoare din acest sezon pe Transalpina. Cea mai inalta șosea din Romania a fost acoperita cu un strat consistent de zapada. Temperatura a scazut pana la un grad Celsius, iar ploaia s-a transformat in lapovita si chiar in ninsoare pe alocuri. Anul trecut, prima ninsoare a cazut la finalul lunii…