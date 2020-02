Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul deceselor cauzate de noul coronavirus din China a trecut duminica de pragul de 900, in timp ce numarul persoanelor care s-au imbolnavit depașește 40.000, informeaza CNN. Autoritațile medicale din provincia Hubei, aflata in epicentrul epidemiei, au anunțat ca duminica au murit 91 de persoane.…

- Inca 89 de persoane au murit sambata in China din cauza infectarii cu coronavirus, bilantul deceselor ajungand astfel la 813. Numarul cazurilor confirmate a crescut la cel putin 27.100 in provincia Hubei, iar la nivel global numarul este de peste 37.000 de imbolnaviri. Bilantul celor…

- Coronavirusul face ravagii. Aproape 1.000 de oameni și-au pierdut viata din cauza virsului. Peste 700 de persoane au murit din cauza coronavirusului, intr-o singura zi pierzandu-si viata 86 de persoane, conform celui mai recent bilant prezentat de CNN.Vineri, in China, au murit 86 de oameni,…

- Noul coronavirus aparut in decembrie in China a ucis peste 630 de persoane in aceasta tara, autoritatile din provincia Hubei, epicentrul epidemiei, anuntand vineri 69 de noi decese, relateaza AFP, citeaza Agerpres.

- Mai mult decat atat, cetațenii americani care au calatorit in provincia chineza Hubei in ultimele 14 zile vor intra in mod obligatoriu in carantina la intoarcerea in SUA, a anunțat Alex Azar, secretarul american al Sanatații, citat de Reuters De asemenea, zborurile din China catre șapte aeroporturi…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va reanaliza joi, intr-o sedinta cu usile inchise, daca trebuie sa declare stare de urgenta la nivel global din cauza coronavirusului din China, unde numarul deceselor a urcat la 170, in timp ce guvernele straine isi evacueaza cetatenii din provincia Hubei, care…

- Autoritațile chineze au anunțat miercuri ca noua persoane au decedat pana acum din cauza noului tip de coronavirus, iar 440 de persoane au fost infectate, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.

- Statele Unite iau masuri drastice pentru a impiedica o eventuala contaminare cu virusul misterios care a ucis 2 oameni in China. Toti pasagerii care vin din Asia sunt testati la sosire. Si autoritatile de la noi sunt in alerta.