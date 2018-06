Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei CCR in legatura cu proiectul de modificare a Codului de procedura penala, care a fost adoptat cu o zi inainte de Camera Deputatilor,informeaza Agerpres.ro. Potrivit unui comunicat al Inaltei Curti marti,…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie s-au intalnit, marti, in cadrul Sectiilor Unite, pentru a discuta despre proiectul de modificare a Codului de procedura penala, adoptat luni de Camera Deputatilor. Initial, sedinta a fost programata pentru ora 15,00, insa nu a fost intrunit cvorumul…

- Proiectul PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de procedura penala a fost votat, luni seara, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa mai multe ore de dezbateri. PNL si USR au anuntat ca vor ataca legea la Curtea Constitutionala.

- Un nou protest se anunța, marți seara, la Cluj-Napoca, dupa ce Camera Deputaților a adoptat, luni, proiectul de lege privind Codul de procedura penala. Manifestația va avea loc în Piața Unirii, de la ora 19.00.”De ce? Fiindca în seara de 18 iunie Parlamentul…

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de modificare a Codului de procedura penala. PNL si USR au anuntat ca il vor contesta la CCR. Proiectul PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de procedura penala a fost votat, luni seara, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa mai…

- Protestele ar urma sa se desfașoare în fiecare zi de la ora 19.00 în Piata Unirii. "De ce? Fiindca în seara de 18 iunie Parlamentul (Camera Deputatilor, DECIZIONALA) a adoptat modificari legislative de o gravitate fara precedent. Ordonanta 13 afecta sistemul judiciar.…

- Proiectul PSD de modificare a Codului de procedura penala a fost votat luni seara tarziu, cu cateva minute inainte de ora 22.00, de plenul Camerei Deputaților, in calitate de camera decizionala, dupa ore intregi de dezbateri și dupa o dezbatere in viteza in Comisia speciala condusa de Florin Iordache,…

- Aprobare pentru inca doua programe de inzestrare MApN Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, saluta aprobarea, exprimata în unanimitate marți, 6 iunie, de catre Comisiile reunite de aparare, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputatilor și Senat a celor doua solicitari transmise…