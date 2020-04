Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a reușit sa repatrieze peste o jumatate de milion de cetațeni care au fost afectați de restricțiile de calatorie impuse in intreaga lume din cauza pandemiei de coronavirus, anunța, vineri, un comunicat al Comisiei Europene (CE), anunța MEDIAFAX.Conform sursei citat, la inceputul…

- Aproximativ 350.000 de cetateni ai Uniunii Europene (UE), blocati in strainatate din cauza restrictiilor de calatorie legate de coronavirus, au fost repatriati, insa alti 250.000 sunt in continuare prinsi in afara granitelor blocului comunitar, au afirmat joi oficiali europeni, potrivit AFP. Uniunea…

- Guvernul german a anuntat luni ca a repatriat 120.000 dintre cei 200.000 de cetateni germani blocati in strainatate de pandemia noului coronavirus, care a determinat mai multe tari sa-si inchida spatiul aerian, relateaza Reuters, potrivit news.ro.O atentie speciala se acorda calatorilor aflati…

- Aproximativ 1500 de cetateni romani captivi in Italia vor fi repatriati cu mai multe aeronave, pe Aeroportul "Mihail Kogalniceanu" din judetul Constanta.In contextul pandemic actual, in conformitate cu starea de urgenta instituita pe teritoriul Romaniei si a dispozitiilor CNCCI care a analizat cele…

- Franta trebuie sa organizeze repatrierea a 130.000 de cetateni blocati in strainatate din cauza epidemiei de COVID-19, a estimat vineri ministrul de externe Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP.

- Uniunea Europeana ajuta la repatrierea a circa 100.000 de europeni blocati din strainatate din cauza consecintelor pandemiei de coronavirus, a transmis joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP, citata de Agerpres. "In acest moment, peste 100.000 de barbati, femei si copii…

- In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati temporar in strainatate si care au fost afectati de masurile intreprinse de statele europene pentru gestionarea si prevenirea epidemiei de COVID 19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in…