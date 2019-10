Stiri pe aceeasi tema

- In comparatie cu anul anterior, in 2019 volumul vanzarilor de pachete turistice a crescut cu 292%, in timp ce pretul unui pachet turistic din mediul virtual a crescut cu doar 4% la nivel comparativ cu 2018, scrie Agerpres. In acelasi timp, tariful platit pentru un pachet turistic cumparat…

- „Vreau sa știți ca principiul pe care îl am la Cluj, și chiar daca ma ataca toți oamenii de afaceri afectați de crearea noilor parcuri, iar alții cer rapid și urgent ca sa construiasca, mâine daca se poate, este: cream locuri pentru oameni, nu pentru profit!. Nu este foarte popular…

- Bilantul inundatiilor din nordul Indiei, provocate de ploile musonice tarzii, a ajuns marti la circa 140 de morti, au informat autoritatile locale, citate de AFP.In ultimele patru zile, 111 persoane si-au pierdut viata in statul Uttar Pradesh si alte 28 in regiunea vecina, Bihar, din cauza…

- Jolie King și managerul de construcții australian, Mark Firkin au fost arestați in luna iulie, dupa ce au fost prinși folosind drona in apropiere de Teheran, anunța dailymail.co.uk. Cuplul, care are peste 19.000 de fani pe Instagram și-a propus sa vada lumea impreuna, așa ca au plecat intr-o lunga calatorie.…

- Cei mai multi au venit din Vietnam (peste 2.000), dar si din Republica Moldova, Sri Lanka, Nepal si India, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI). Cota de lucratori migranti care pot fi admisi pe piata muncii din Romania a fost majorata la 20.000 de avize de munca in 2019, de la 15.000…

- Populația planetei crește intr-un ritm alarmant, iar pana in 2050, Terra va fi populata de aproape 10 miliarde de oameni. Unde vor locui însă toți acești oameni? În prezent, Tokyo este cel mai populat oraș din lume, cu aproape 30 de milioane de rezidenți.…

- Mircea Hava și-a mutat atenția de la problemele edilitare ale municipiului Alba Iulia și ale cartierelor Oarda, Micești și Barabanț, la cele ale unor țari mai exotice, precum Maldive, Sri Lanka sau Nepal. In calitate de europarlamentar, fostul primar al municipiului Alba Iulia a ajuns membru al Comisiei…

- Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a avut o intrevedere cu E.S. Sarayoot Kalayanamit, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Regatului Thailandei in Romania. La intrevedere au participat, de asemenea, Sirimit Siripala,…