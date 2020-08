Peste jumătate dintre spitalale din Beirut sunt 'nefuncţionale' (OMS) Peste jumatate din spitalele din Beirut, printre care si trei dintre cele mai importante, sunt "nefunctionale", a anuntat miercuri Richard Brennan, director regional pentru urgente al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), la opt zile dupa explozia care a devastat capitala libaneza, relateaza AFP. Dupa o evaluare a starii celor 55 de clinici si centre de sanatate din Beirut, "stim ca putin peste 50% dintre aceste unitati sunt nefunctionale", a declarat Brennan in cadrul unei conferinte de presa de la Cairo, adaugand ca trei dintre principalele spitale sunt scoase din uz si ca alte trei nu functioneaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

