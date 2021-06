Peste jumătate dintre salariați și-ar da demisia dacă nu li se oferă flexibilitate după pandemie Noua din zece angajați iși doresc flexibilitate in alegerea locului de unde muncesc și a programului de munca. Daca ar putea opta, peste jumatate (54%) dintre respondenții angajați ar alege un program de lucru flexibil, in timp ce pentru 40% ar prima flexibilitatea in privința locului din care muncesc, conform studiului EY Work Reimagined Employee Survey. Aceasta cercetare, una dintre cele mai extinse din lume pe aceasta tema, a sondat opiniile a peste 16.000 de angajați din multiple domenii și cu diverse poziții, provenind din 16 țari. Studiul iși propune sa exploreze atitudinea și experiențele… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre angajatii romani (50%) nu ar lucra pentru o companie cu reputatie proasta, chiar daca acest lucru le-ar aduce o crestere salariala. in plus, principalul motiv pentru care romanii nu aplica pentru un loc de munca este ca nu cunosc detalii despre mediul de lucru din compania respectiva,…

- Noua din zece angajați iși doresc flexibilitate in alegerea locului de unde muncesc și a programului de munca, arata un studiu realizat de EY. Angajații și-ar dori sa lucreze de acasa intre doua și trei zile dupa incheierea pandemiei, iar jumatate ar pleca de la actualul loc de munca daca nu beneficiaza…

- Noua din zece angajati isi doresc flexibilitate in alegerea locului de unde muncesc si a programului de lucru, iar peste jumatate dintre angajati ar lua in considerare sa plece de la actualul loc de munca dupa incheierea pandemiei, daca nu li se ofera un anumit grad de flexibilitate, arata un studiu…

- Noua din zece angajati isi doresc flexibilitate in alegerea locului de unde muncesc si a programului de lucru, iar peste jumatate (54%) dintre ei ar lua in considerare sa plece de la actualul loc de munca dupa incheierea pandemiei, daca nu li se ofera un anumit grad de flexibilitate, arata un studiu…

- “Noua din zece angajati isi doresc flexibilitate in alegerea locului de unde muncesc si a programului de munca. Daca ar putea opta, peste jumatate (54%) dintre respondentii angajati ar alege un programul de lucru flexibil, in timp ce pentru 40% ar prima flexibilitatea in privinta locului din care muncesc”,…

- Noua din zece angajati isi doresc flexibilitate in alegerea locului de unde muncesc si a programului de munca, arata un studiu al Ernst & Young, citat de Agerpres. In medie, angajatii si-ar dori sa lucreze in regim de telemunca intre doua si trei zile dupa incheierea pandemiei. Odata cu relaxarea restrictiilor…

- Noua din zece angajati isi doresc flexibilitate in alegerea locului de unde muncesc si a programului de munca, astfel ca peste jumatate (54%) dintre respondentii angajati ar alege un programul de lucru flexibil, daca ar putea opta, in timp ce pentru 40% ar prima flexibilitatea in privinta locului din…

- ​Noua din zece angajați își doresc flexibilitate în alegerea locului de unde muncesc și a programului de munca. Daca ar putea opta, peste jumatate (54%) dintre respondenții angajați ar alege un programul de lucru flexibil, în timp ce pentru 40% ar prima flexibilitatea în privința…