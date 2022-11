Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate dintre romani (58%) declara ca le va fi foarte greu sa achite facturile pentru utilitati in iarna care vine, procentul fiind mai ridicat in cazul tinerilor intre 25 si 34 de ani (64%), conform unui studiu realizat de o companie de cercetare de piata. De asemenea, jumatate dintre respondenti…

- 58% dintre romani declara ca le va fi foarte greu sa achite facturile pentru utilitați in iarna care urmeaza, iar 50% sunt ingrijorați ca nu vor reuși sa incalzeasca locuința, arata un studiu național realizat de Reveal Marketing Research, citat de Euractiv.ro . Soluțiile pe care romanii le iau in…

- Pe langa majorarea peste așteptari a dobanzii de baza, in funcție de care sunt calculate și dobaznile bancilor comerciale, BNR a aprobat miercuri și cresterea ratei dobanzii la facilitatea de depozit de la 4,50% la 5,25% pe an, incepand cu data de 6 octombrie, pentru a menține astfel controlului asupra…

- Romanii se gandesc cu ingrijorare la iarna ce va urma și la facturile pe care le vor plati pentru incalzirea locuințelor, in contextul crizei energetice. In jur de 1,1 milioane de apartamente din Romania mai sunt incalzire prin tradiționalele calorifere racordate la CET (centrala electrica de termoficare),…

- ”Perspectivele pentru dezvoltarea economiei sunt in prezent considerabil de sumbre”, a spus ministerul in raportul sau lunar din august, adaugand ca luna a fost marcata de ”un grad ridicat de incertitudine”. ”Livrarile de gaze semnificativ mai scazute din Rusia, cresterile persistente ale preturilor…

- Cei mai vulnerabili la creșterea prețurilor la energie sunt consumatorii industriali , insa daca Executivul nu platește furnizorii de gaz, indiferent de plafonarea prețurilor, și consumatorii casnici vor avea probleme la iarna. Deocamdata exista, pentru consumatorul casnic, protecția schemei de plafonare…

- Conform ultimelor date, in Romania, in toamna, ar urma sa fie pus in circulatie un ser Pfizer imbunatatit care sa protejeze si impotriva celor mai noi forme de virus Valul 6 de Covid 19 nu a mai afectat atat de tare libera circulatie a populatiei si accesul in diverse spatii publice. De altfel, protejarea…