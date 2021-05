Stiri pe aceeasi tema

- In județul Iași, cadre medicale militare se implica in imunizarea de la sate, iar in Galați autoritațile au fost surprinse astazi de numarul foarte mare de doritori și au suplimentat dozele in primul centru drive-thru deschis in parcare mall-ului din oraș.

- Charlene Tilton spune ca nu a facut niciodata parte dintre cei care se drogau la Hollywood.Actrita care a jucat-o pe Lucy Ewing in Dallas isi aminteste ca era atat de ignoranta in privinta drogurilor, incat a cerut o bautura nevinovata intr-un club notoriu din New York, dar a primit cu totul altceva.

- 38% dintre lucratorii romani chestionati au declarat ca au fost concediati sau obligati sa lucreze mai putine ore, conform sondajului Decoding Global Reskilling and Career Paths, realizat de Boston Consulting Group (BCG) si The Network, cu membrul sau roman, BestJobs.

- Plata datoriilor este sursa cea mai mare de stres pentru 64% dintre romani. Unul din trei considera ca banii ii controleaza viața, insa foarte puțini sunt dispuși sa invețe cum sa iși gestioneze mai bine veniturile. Sunt concluziile unui sondaj realizat recent.

- O treime dintre parinți considera ca invațamantul tradițional pregatește insuficient copiii pentru viața. 8 din 10 parinți declara ca un copil ar trebui sa iși aleaga singur domeniile de interes pentru el. Reveal Marketing Research a realizat un studiu despre percepția parinților romani cu…

- Andrei Baciu a anuntat ca, pâna miercuri, la ora 11:00, s-au înscris aproximativ 600.000 de persoane pe listele de asteptare pentru vaccinarea anti-COVID. Secretarul de stat în Ministerul Sanatatii a anunțat ca țara noastra va primi, în martie…

- Florinel Coman s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins fara permis de conducere pe drumurile publice, iar Ioan Ovidiu Sabau crede ca persoanele implicate in viața personala a fotbalistului i-ar putea afecta cariera. CONTEXT: Florinel Coman a fost inregistrat de aparatul radar gonind cu o viteza…