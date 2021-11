Stiri pe aceeasi tema

- Aproape orice afacere, fie online, fie magazin fizic, participa cu reduceri imbatabile, romanii cheltuind bani mai multi de la an la an.Black Friday 2021, ziua cu cele mai mari reduceri din an, se anunta a fi o zi de senzatie, datorita experientei acumulate in fiecare an, atat de magazine cat si de…

- Peste 50% dintre romanii cu varste cuprinse intre 18 si 65 de ani intentioneaza sa cumpere de Black Friday cel putin un produs, intentia de cumparare fiind mai ridicata la segmentul de varsta 18-34 de ani, potrivit unui studiu telefonic realizat in perioada 22-28 octombrie de Kantar Romania si publicat…

- Mai mult de jumatate dintre romani intenționeaza sa achiziționeze cel puțin un produs de Black Friday, bugetul mediu fiind de peste 2.200 de lei. In topul categoriilor de interes se afla electrocasnicele mici, hainele și televizoarele. In același timp, 64,6% dintre potențialii cumparatori intenționeaza…

- Noua din zece romani știu ce este evenimentul Black Friday , iar mai mult de jumatate dintre ei intenționeaza sa achiziționeze cel puțin un produs in ziua cu cele mai multe reduceri din an, potrivit unui studiu Kantar Romania, realizat in ultima luna. „Datele studiului ne arata ca majoritatea romanilor…

- Noua din zece români știu ce este evenimentul Black Friday, iar mai mult de jumatate dintre ei intenționeaza sa achiziționeze cel puțin un produs în ziua cu cele mai multe reduceri din an, potrivit unui studiu Kantar România, realizat în ultima luna. Aproximativ 65% dintre potențialii…

- 75% dintre romani intentioneaza sa cumpere articole de moda de Black Friday, dar 47% dintre ei nu au planificat achizitii specifice, ci doar cauta cele mai bune oferte, potrivit unui sondaj realizat de un site de moda. Romanii par dornici sa faca cumparaturi in noiembrie si decembrie 2021,…

- Un sondaj realizat in perioada 6-10 octombrie de catre compania Reveal Marketing Research arata ca intenția de vaccinare anti COVID-19 in randul romanilor este astazi de 40%, in creștere cu patru procente fața de luna ianuarie a acestui an. 6 din 10 romani nu intenționeaza sa se vaccineze impotriva…

- Stilul de munca hibrid, de acasa si de la birou, inseamna si un risc crescut in ceea ce priveste securitatea cibernetica, releva raportul HP Wolf Security Rebellions&Rejections, un studiu global care evidentiaza tensiunile aparute intre echipele IT si angajatii care lucreaza de acasa, tensiuni pe care…