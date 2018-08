Peste jumatate dintre romani (55%) si-au exprimat dorinta de a lucra in strainatate, in top 10 tari unde si-ar dori sa lucreze fiind alese state precum Germania, Marea Britanie, Franta, Elvetia, Statele Unite, Canada, Austria, Spania, Belgia si Italia, conform celui mai recent studiu realizat la nivel international de una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania si de cel mai mare consultant de business din lume. Cei mai multi dintre respondentii romani care si-ar dori sa lucreze intr-o alta tara au sub 30 de ani si au studii superioare. Romania se afla pe acelasi palier…