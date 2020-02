Peste jumatate dintre nord-irlandezi se opun unificarii cu Irlanda

O majoritate a electoratului din Irlanda de Nord s-ar opune unificarii insulei Irlanda daca un referendum in aceasta privinta ar avea loc maine, indica un sondaj publicat marti de cotidianul The Belfast Telegraph.



Unificarea Irlandei ar fi sustinuta de numai 29% dintre alegatorii nord-irlandezi, in timp ce 52% s-ar opune acestui scenariu, arata studiul realizat de Universitatea din Liverpool si Consiliul pentru Studii Sociale si Economice britanic, citat de Reuters.



Restul de 19% dintre cei intervievati au raspuns ca nu stiu cum ar vota. Sondajul a fost realizat pe un esantion…