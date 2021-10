Stiri pe aceeasi tema

- Peste 800 de milioane de oameni la nivel mondial sufera de foame, a atentionat organizatia nonguvernamentala germana Welthunderhilfe, inainte de prezentarea raportului „Global Hunger Index‟, la Berlin, informeaza joi dpa. „Am deviat puternic de la obiectivul Zero Foamete pana in 2030, in conditiile…

- Produsele de panificatie si mancarurile pregatite acasa sunt produsele cu cel mai mare risc de risipa in gospodariile romanilor, desi tendinta de risipire s-a diminuat semnificativ in ultimii ani (2020 fata de 2016) cu 63,8%, respectiv 61,11%, releva un studiu realizat de Departamentul pentru Dezvoltare…

- Peste 80% dintre romani considera ca lucrurile in tara se indreapta intr-o directie gresita, in timp ce 12,5% apreciaza ca lucrurile se indreapta intr-o directie buna, conform unui sondaj realizat de INSCOP Research in parteneriat cu Verifield, la comanda think-tank-ului Strategic Thinking Group. Procentul…

- Producatorii vranceni de legume, fructe, carne sau lactate au fost sarbatoriți, sambata, de autoritațile focșanene care au organizat evenimentul tradițional „Ziua Recoltei” in Piața Moldovei. Cei care au trecut sambata dimineața prin Piața Moldovei au putut sa se bucure de frumusețea standurilor incarcate…

- Un nou tratament impotriva celei mai frecvente forme de cancer la ochi la adulti arata rezultate incurajatoare, a anuntat joi Institutul Curie, care se ocupa de aproximativ doua treimi dintre cazurile noi de acest tip cancer in Franta, relateaza AFP. Cu 500 pana la 600 de cazuri noi pe an in Franta,…

- Inca 2.227,16 hectare de paduri de stat administrate de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva au fost incluse in Catalogul Național al Padurilor Virgine și Cvasivirgine, in urma proiectului lansat de anul trecut de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor pentru identificarea de noi suprafețe de paduri…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 135 oferte in Vrancea și 604 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: muncitor…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au aplicat 58 de amenzi contraventionale, in valoare de 492.000 de lei, in urma actiunilor de control desfasurate pe litoral in perioada 2 – 8 august, potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru…