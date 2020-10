Peste jumătate dintre companiile care vând produse şi servicii în România nu au prezenţă în online (analiză) Peste jumatate dintre companiile care vand produse si servicii in Romania (57%) nu au o prezenta online printr-un website, arata o analiza de piata, realizata de catre un furnizor de servicii personalizate de software, dezvoltare sau strategie pentru antreprenori.



"Aceasta tendinta negativa vine pe fondul unei piete interne subdimensionate, cauzata de gradul mic de digitalizare. Asadar, mai mult de jumatate dintre companiile (57%) care vand produse si servicii in Romania nu au o prezenta online printr-un site. Motiv pentru care am pornit la drum cu scopul de ajuta la digitalizarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

