Peste jumătate dintre clienţii cu magazine fizice şi-au lansat magazine online în pandemie (studiu) Mai mult de jumatate (52%) dintre antreprenorii romani care detineau magazine fizice au lansat magazine online in pandemie, considerand ca este o afacere mult mai sigura in contextul actual, arata o analiza realizata de unul dintre cei mai importanti producatori de software pentru antreprenori. Trendul de mutare a magazinului in online sau de creare a unui eshop este unul ascendent si in acest an, multi dintre antreprenori preferand chiar sa renunte la prezenta in marketplace-uri pentru a avea propriul magazin virtual. In plus, in 2020, compania a inregistrat o crestere anuala totala de 220% de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

