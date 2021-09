Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60% dintre cetatenii statelor UE opriti si chestionati de autoritatile vamale in porturile britanice dupa Brexit sunt romani, astfel ca unii avocati evoca o posibila profilare rasiala, dezmintita de responsabilii britanici, relateaza miercuri publicatia The Guardian, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Peste 60% dintre cetatenii UE opriti si interogati in porturi de catre oficialii de frontiera britanici post-Brexit provin din Romania, au aratat datele publicate pe site-ul guvernului. O casa de avocatura care a analizat cifrele, a declarat ca datele ridica intrebari cu privire la o posibila profilare…

- Zeci de mii de romani au solicitat sa fie vaccinați in afara granițelor, acolo unde locuiesc sau unde au calatorit. 25.014 persoane au solicitat completarea schemei de vaccinare cu dozele administrate in strainatate. Datele au fost introduse in Registrul Electronic Național de Vaccinari pe…

- 450.000 de clienti au primit anul trecut compensatii de la distribuitorii de energie electrica, in suma totala de aproximativ 20,5 milioane de lei, pentru problemele pe care le-au intampinat cu reteaua. Suma despagubirilor este de patru ori mai mare fața de 2019, scrie economica.net. Consumatorii casnici…

- Dupa aproape un an și jumatate de pauza revine la Alba Iulia indragitul Festival Roman Apulum, cu ediția a VIII-a, care va avea loc intre 27 și 29 august. „Dupa un an in care evenimentele culturale au fost puse pe pauza, va invit, in ultimul weekend din luna august, sa fiți prezenți la Alba Iulia, in…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat marti cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA - statul Florida, ca autoritatile americane au emis o alerta meteorologica pentru uraganul Elsa. "Ministerul Afacerilor Externe sfatuieste cetatenii romani care doresc…

- Potrivit datelor oficiale, 6,02 milioane de cereri au fost primite pana la 30 iunie, termenul limita, dintre care 5,45 milioane au fost solutionate, noteaza agenția Reuters, preluata de Agerpres . Dintre dosarele solutionate, 4% au fost refuzate, retrase sau nevalide. Celelate au fost acceptate cu acordarea…

- Romanii stabiliti in UK trebuie sa depuna cereri in sistemul de inregistrare a cetatenilor UE pentru a obtine noul statut de sedere in Regatul Unit post Brexit. Termenul-limita pentru a depune o cerere este 30 iunie 2021. Acest statut se poate solicita pe site-ul guvernului. Cetatenii UE pot solicita:…