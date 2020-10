Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre tarile Uniunii Europene, impreuna cu Regatul Unit, apar cu rosu pe noua harta europeana privind restrictiile de calatorie, publicata de Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC). Ministrii de Externe din cele 27 de tari UE au convenit punerea in aplicare…

- Statele UE au cazut de acord, vineri, sa-si coordoneze acțiunile atunci cand impun restrictii ce afecteaza libera circulatie intre ele in contextul creșterii alarmante a numarului de noi cazuri de infecții zilnice cu coronavirus, Digi24.ro scrie Trei indicatori ar urma sa fie luati in calcul pentru…

- Sapte state membre ale Uniunii Europene, Bulgaria, Croatia, Malta, Republica Ceha, Romania, Spania si Ungaria, inregistreaza o evolutie a epidemiei de COVID-19 care provoaca o ''mare ingrijorare'' si riscuri crescute de mortalitate, a avertizat joi Centrul European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor…

- De aceea e nevoie de un mecanism de condiționare a fondurilor UE, in Parlamentul European, pentru ca un regim de tipul Dragnea sa nu poata cheltui banii europeni, pana cand nu respecta normele statului de drept. Dar despre cați bani e vorba? Bugetul pentru urmatorii șapte ani al Uniunii Europene, caruia…

- Din raportul publicat de Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), care analizeaza situatia epidemiologica din Uniunea Europeana si Marea Britanie, reiese ca Romania este in top cand vine vorba de raspandirea epidemiei de COVID-19.

- Romania a ajuns pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul deceselor cauzate de SARS-CoV-2 in ultimele saptamani, potrivit datelor furnizate de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC). Clasamentul realizat de ECDC vizeaza numarul total de decese din ultimele…