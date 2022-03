Peste jumătate din smartphone-urile vândute în ianuarie aveau 5G 51% dintre smartphone-urile livrate in prima luna a anului erau dotate cu 5G, conform unui raport publicat de Counterpoint Research. Expansiunea 5G este condusa de China, care, pana la finele acestui an, vrea sa instaleze 600.000 de noi statii de baza, urmand sa ajunga la peste 2 milioane. Tot din China vin si cele mai multe smartphone-uri cu 5G, producatorii locali grabindu-se inca din urma cu patru ani sa scoata primele telefoane cu 5G. Desi si-a lansat primul telefon cu 5G cu intarziere, abia in 2020, Apple se afla intr-o pozitie dominanta la nivel de device. 37% dintre toate smartphone-urile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

