Peste jumătate de miliard de euro, necesarul de subvenții din această iarnă pentru căldura din marile orașe Peste jumatate de miliard de euro este necesarul sumei de la bugetul de stat pentru ca o mare parte din orașe sa treaca cu bine peste iarna, in condițiile creșterii puternice ale prețurilor la gaze. Asociația Municipiilor din Romania a centralizat datele existente la nivelul a 25 dintre orașele din țara, cu sisteme centralizate de […] The post Peste jumatate de miliard de euro, necesarul de subvenții din aceasta iarna pentru caldura din marile orașe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) trage un semnal de alarma cu privire la ritmul ”foarte ingrijorator” al transmiterii COVID-19 in Europa, avertizand ca s-ar putea ca inca jumatate de milion de oameni sa moara pana in februarie, relateaza AFP. Numarul cazurilor noi pe zi este in crestere de aproape…

- Premierul interimar Florin Cițu le-a spus reprezentanților primarilor ca Guvernul va aloca fonduri suplimentare pentru subvenția la gigacalorie, dar nu pentru plata restanțelor sau a unor amenzi, așa cum este situația orașului Timișoara. Florin Cițu le-a cerut primarilor din Asociația Municipiilor din…

- Curand, in Romania, va avea loc trecerea de la ora de vara la cea de iarna, insa nu atunci cand se așteapta romanii. A fost schimbat weekendul in care va avea loc acest moment. Așadar, ora se va schimba, dar nu in weekendul 24 – 25 octombrie, ci in noaptea de 30 spre 31 octombrie. […] The post S-a schimbat…

- Promisiunile facute de Nicușor Dan in campania electorala, raman…tot promisiuni. Primarul vine cu vești proaste pentru locuitorii Capitalei și ii anunța ca și in aceasta iarna mulți bucureșteni vor tremura de frig din cauza problemelor care apar la rețeaua de termoficare. „Ce am facut eu anul asta se…

- Romania a reușit sa foloseasca puțin peste jumatate din vaccinurile anti-COVID primite. Aproape 750.000 de doze au expirat, iar alte aproape 200.000 vor depași luna viitoare termenul de valabilitate. Pana luni, 20 septembrie, Romania a primit 18.522.449 de doze de vaccin de la Pfizer, Moderna, AstraZeneca…

- Iarna pare grabita și aduce deja prima ninsoare. Pe Transfagarașan in acesta dimineața era deja așternut un strat de zapada. Direcția de Drumuri și Poduri Brașov anunța ca, marți dimineața, drumarii de la Districtul Balea au intervenit cu material antiderapant in zona Balea Lac, din județul Sibiu, pentru…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea atrage atenția asupra faptului ca romanii vor avea de suferit din cauza scumpirilor in lanț, mai ales a energiei: “Romania, sub conducerea guvernelor liberale, a reușit contraperformanța de a avea una dintre cele mai scumpe energii din Europa”, a declarat Gabriela…

- Romania a oferit Egiptului peste 500.000 de doze de vaccin anti-COVID-19. Dozele au fost transportate cu o aeronava militara a Fortelor Aeriene Romane. „Guvernul Romaniei a decis acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, a 525.000 doze de vaccin AstraZeneca, aflate in rezerva Ministerului Sanatații.…