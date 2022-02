Peste hotare: Noul job al fostului premier Petre Roman Petre Roman a fost ales recent președinte al Universitații private Swiss UMEF din Geneva. Fostul premier al țarii a declarat ca preda deja cursuri acolo, dar nu se muta din Romania. Din luna mai, Roman și alți 39 de politicieni vor susține un curs de șase-șapte luni, care costa 28.000 de euro. El a evidențiat ca a fost ales pentru experiența sa politica și nu a acceptat invitația pentru bani (cat va sta la Geneva ii vor fi achitate cheltuielile necesare). „Ma bucur ca va scapa de țara asta de doi bani” Datele despre noul job al lui Petre ROman au fost dezvaluite chiar de fiica sa: „Ce credeți?… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

