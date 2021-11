Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 70% din școlile din Romania vor fi redeschise de luni, 8 noiembrie, iar elevii vor putea sa revina la școala. Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca 67,79% din numarul total al unitatilor de invatamant, de stat si privat, au decizie de desfasurare a cursurilor cu prezenta…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a anuntat ca, incepand de luni, un procent de 67,79- din numarul total al unitatilor de invatamant, de stat si privat, au decizie de desfasurare a cursurilor cu prezenta fizica. Astfel, se afla in aceasta situatie un numar de 4.847 de unitati de invatamant, cu un numar…

- Ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat pentru HotNews.ro ca sunt șanse ca din 8 noiembrie, cand elevii de la stat reiau cursurile dupa vacanța impusa de doua saptamani, sa se intre in școala online. Intrebat daca exista șanse ca din 8 noiembrie școala sa inceapa online, Cimpeanu…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat astazi ca, in medie, in ultimele zile s-au vaccinat in fiecare zi 3.500 de elevi: Proportia elevilor vaccinati a depasit pragul de 20%, raportat la numarul total de elevi in varsta de peste 12 ani. Conform datelor primite de la CNCAV, in perioada…

- „Este vorba de aproape 13.000, mai exact 12,978 de elevi si prescolari infectati, datele sunt centralizate astazi, in aceasta dupa amiaza. Este un plus de 4.500 in raport cu numarul elevilor si prescolarilor infectati in urma cu o saptamana. Din perspectiva angajatilor, avem un plus de 1.700, numarul…

- Un ordin comun al ministerelor Educatiei si Sanatatii, semnat vineri, arata condițiile și situațiile de suspendare și reluare a cursurilor in școli. Potrivit ordinului, cursurile cu prezenta fizica la nivelul intregii unitati de invatamant se suspenda pentru o perioada de 14 zile daca 50% din totalul…

- Ordinul comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii privind prezenta fizica a elevilor la cursuri si dupa depasirea ratei de infectare cu SARS-CoV-2 de 6 la mie a fost publicat vineri in Monitorul Oficial. Cursurile cu prezenta fizica la nivelul intregii unitati de invatamant se suspenda pentru o perioada…

- Cursurile cu prezenta fizica la nivelul intregii unitati de invatamant se suspenda pentru o perioada de 14 zile daca 50% din totalul grupelor/claselor au cursurile intrerupte din cauza imbolnavirilor cu noul coronavirus, prevede ordinul comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii semnat vineri.…