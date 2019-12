Stiri pe aceeasi tema

- Rinichii prelevati in noaptea de Ajun la Spitalul Judetean Buzau au ajuns la un barbat, de 52 de ani,din judetul Neamt, care facea dializa de cinci ani. Pacientul a a fost supus, in prima zi de Craciun, unei operatii de transplant renal de catre medicii de la Spitalul „C.I. Parhon” din Iasi. La finalul…

- Un barbat de 52 de ani din Piatra Neamț a primit, in prima zi de Craciun, rinchii de care avea nevoie pentru a supraviețui. Operația de transplant a durat 9 ore, fiind prima efectuata in capitala Moldovei in care un pacient primește doi rinchi de un donator in moarte cerebrala, conform Mediafax.Citește…

- Ministrul Sanatatii Victor Costache a declarat la Iasi ca lista finala cu numarul de locuri pentru rezidentiatul din acest an va fi anuntata duminica, dupa ce la sediul ministerului va avea loc in cursul diminetii o noua sedinta tehnica pe acest subiect.“Saptamana viitoare va fi repartitia…

- Astazi, vremea este frumoasa. Dimineața ceața va persista in zonele de deal și munte pana spre orele amiezii. Pe tot timpul zilei soarele va sta pe cer. Temperaturile maxime nu vor depași 3 grade, dar le vom resimți mai scazute. Joi, vremea nu va inregistra modificari notabile fața…

- Mai multi fermieri italieni din provincia Macerata au intrat in atentia fortelor de ordine din Peninsula, dupa ce muncitorii romani i-au reclamat la Ambasada Romaniei din Roma, informeaza GAZETAROMANEASCA.com.Muncitorii s-au plans la ambasada ca sunt exploatati, iar instituția a trimis plangerea…

- Prognoza meteo 13 noiembrie. Ziua de miercuri vine cu precipitatii in majoritatea regiunilor tarii. Meteorologii anunta vreme cu soare si nori, iar valorile maxime nu vor depasi 24 de grade Celsius. Noaptea insa, pe litoral, va fi extrem de placuta!

- Trucurile din bucatarie pe care le puteți pune in practica cu ajutorul bicarbonatului de sodiu nu inceteaza sa uimeasca! Poate fi folosit și atunci cand consumați fructe și legume, pentru ca are proprietați miraculoase, la care nu v-ați fi așteptat și de care cu siguranța nu știați pana acum. Folosit…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta a anuntat, marti, la Parlament, ca motiunea de cenzura va fi introdusa in procedura legislativa miercuri dimineata, el acuzandu-l pe Florin Iordache de "smecherii". "In aceasta seara, toti cei care au semnat motiunea, incepand evident cu PNL si celelalte grupuri, si…