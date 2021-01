Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al infectiilor cu SARS-CoV-2 a depasit, la nivel mondial, 90 de milioane, iar in decurs de un au fost inregistrate aproximativ 2 milioane de decese asociate, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins. Potrivit universitatii americane, pana la 11 ianuarie 2021, au fost inregistrate 90,2…

- Statele Unite ale Americii au depasit 22 de milioane de cazuri de COVID-19 inregistrate de la inceputul epidemiei. La nivel global, numarul total de cazuri de infectare a depașit 90 de milioane. Boala cauzata de noul coronavirus continua sa se raspandeasca rapid, sambata fiind inregistrate, in SUA,…

- Campania de vaccinare anti-coronavirus a inceput deja in mai multe state. Conform topului Our World Data, țara care conduce in topul vaccinarilor anti-Covid este Israel. In aproape doua saptamani, in Israel, au fost imunizate peste 640.000 de persoane. Cele mai multe persoane au fost vaccinate in Statele…

- Numarul cazurilor globale de COVID-19 notificate oficial catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a ajuns vineri la 78,2 milioane, ceea ce inseamna ca, intr-un singur an, peste 1% din populatia mondiala s-a infectat cu SARS-CoV-2, transmite EFE. In prima zi de Craciun au fost comunicate OMS 655.000…

- De la deputul pandemiei și pana in prezent Rusia a inregistrat peste doua milioane de imbolnaviri cu noul coronavirus. Rusia a atins un nou record negativ al imbolnavirilor și deceselor. Conform Reuters, ultimul bilanț zilnic al Rusiei arata ca țara a depistat 23.610 de persoane infectate și 463 de…

- In prezent, Franta se afla pe locul patru in lume la numarul de infectii raportate, de 2.036.755, dupa Statele Unite, India si Brazilia. Cu un bilant al deceselor provocate de coronavirus de 45.000, Franta se afla pe locul sapte in lume. In Europa au fost raportate in total aproape 14,5 milioane de…