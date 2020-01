Stiri pe aceeasi tema

- Nu toata lumea sarbatoreste Anul Nou in noaptea de 31 decembrie. Desi este un obicei comun in Occident, in alte parti ale lumii festivitatile urmeaza ciclul Lunii sau pozitia stelelor si se schimba an de an. La miezul noptii, unii poarta lenjerie rosie, altii sparg farfurii de usile vecinilor, pregatesc…

- O prezenta uriasa pe retelele de socializare, o melodie de succes despre o familie de rechini si o colectie infloritoare de vechituri auto sunt cateva dintre mijloacele care au permis acumularea unor averi impresionante in 2019, la nivel mondial, relateaza Bloomberg.

- De la radacinile sale puritane pana la reclamele comerciale, Craciunul a fost plin de traditii, vechi si noi. Desi multe dintre obiceiuri dateaza din Germania secolului al XVI-lea sau chiar din vremurile Greciei Antice, altele au prins contur in timpurile moderne.

- Finalul de an este aproape, iar planurile pe care fiecare și le face pentru Craciun si Anul Nou mai au nevoie de o singura necunoscuta: ce se intampla cu zilele de vineri, 27 decembrie si 3 ianuarie. Daca Guvernul decide sa o declare vineri zi libera, va lega o minivacanta generoasa de 5 zile pentru…

- Una dintre legende este cea a fetelor sarace pe care tatal lor urma sa le vanda unor barbati instariti. Aflandu-le durerea, Sfantul Nicolae le-a aruncat pe geam cate un saculet de bani pentru fiecare. Acestia au cazut fie in ciorapii pusi la uscat, fie in ghete. Si de aici obiceiul impamentenit de…

- O baza de date care aduna informațiile private ale unui numar de 1,2 miliarde de oameni, inclusiv conturi de rețele sociale, adrese de email și numere de telefon, a fost descoperita neprotejata pe un server Google luna trecuta, iar pana acum nu se știe cum a ajuns acolo, relateaza Bloomberg. In total,…

- "Nu-i cred (pe liberali n.r.), simplu, nu-i cred, premierul desemnat a anuntat ca scutirile date de PSD sunt un tertip populist, orice venit trebuie impozitat, vor introduce impozitul pe pensiile sub 2000 lei si vor introduce 5,5% CAS. Nu am cum sa-i cred, pana ieri ziceau ca nu-s bani. Acum zic…

- Cantareața Shakira va implini 43 de ani pe 2 februarie 2020 și va sarbatori la gala Super Bowl, finala Ligii de fotbal american naționale (NFL), atunci cand ea și Jennifer Lopez vor susține show-urile muzicale din pauza evenimentului, ce va avea loc in Miami, Florida, potrivit contactmusic.net, informeaza…