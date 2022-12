Stiri pe aceeasi tema

- Combaterea șederii ilegale și a muncii nedeclarate ramane in continuare o prioritate a polițiștilor de imigrari din Prahova. Doi barbați din Sri Lanka au fost depistați in situații ilegale. La data de 4 noiembrie a.c., polițiștii de imigrari din Prahova au desfașurat o acțiune pe raza de competența,…

- Ieri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) aproximativ 144.800 de persoane, cetațeni romani și straini, cu peste 44.450 de mijloace de transport. Pe sensul de intrare in Romania, au fost 70.108 de…

- Politistii din cadrul Serviciului pentru Imigrari al judetului Tulcea au depistat, cu sedere ilegala, o femeie din Nepal, care nu a parasit teritoriul Romaniei la expirarea perioadei de sedere. Pe numele acesteia a fost emisa decizie de returnare prin care este obligata sa paraseasca teritoriul tarii…

- In luna octombrie a.c., prioritatile operative ale politistilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari au vizat controlul permanent asupra respectarii legalitatii sederii in Romania a strainilor, precum si combaterea migratiei ilegale si a muncii nedeclarate. Au fost desfasurate peste 3.400…

- Timp de o saptamana, politistii de imigrari din cadrul Serviciului pentru Imigrari al Judetului Constanta, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, Garda de Coasta Constanta si Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta, au desfasurat, pe raza de competenta,…

- Politistii de imigrari din cadrul Serviciului pentru Imigrari al Judetului Constanta au desfasurat ieri o actiune pe raza de competenta, scopul fiind combaterea sederii ilegale a cetatenilor straini. Sapte cetateni straini au fost depistati in situatii ilegale. Potrivit unui comunicat al IGI, la data…

- Comunicat. In luna septembrie, prioritațile operative ale polițiștilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari au vizat controlul permanent asupra respectarii legalitații șederii in Romania a...

- Politistii de la Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI) au depistat in luna septembrie aproximativ 500 de cetateni straini in situatii ilegale, in urma a peste 3.000 de activitati specifice de control, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…