- Salata de boeuf, preparata de gospodine cu ocazia meselor festive, este un produs nelipsit de pe masa romanilor. Numele de salata de boeuf provine din limba franceza, cuvantul „boeuf” inseamnand „vita”. Romanii au insa mai multe rețete pentru a prepara salata de boeuf, cu vita, cu pui sau chiar și fara…

- Pentru sfârșitul anului 2019, Primaria a pregatit momente artistice cu interpreți de muzica etno, dance și live band, care vor crea o atmosfera memorabila, oferind un spectacol energizant, pentru toate gusturile: - La ora 22:00, pe scena din Piața Unirii va începe concertul oferit…

- Chef Florin Dumitrescu a povestit, pentru VIVA!, ce inseamna pentru el Sarbatorile de iarna, ce preparate sofisticate a gatit pentru Craciun și Revelion.Florin, ai avut un an plin. Cum te gasesc sarbatorile? Mai vrei sa auzi de gatit sau lași totul in seama soției?Nu se face așa ceva! Gatim impreuna…

- In perioada sarbatorilor de iarna, gospodinele se intrec in a pregati diverse rețete de fursecuri pentru masa de Craciun, sau masa de Revelion. Printre acestea se numara și Rețeta de Fursecuri bicolore foarte gustoase și aspectuoase.

- In Sanct Petersburg s-au format ambuteiaje enorme. Și nu doar din cauza pregatirilor de Noul An: in capitala de nord a Rusiei au venit liderii Uniunii Economice Eurasiatice și ai comunitații Statelor Independente.

- Alba ca Zapada, prajitura copilariei. Rețeta cu aroma de sarbatori. Se apropie Sarbatorile și deja visam la nelipsita Alba ca Zapada. Pregatita, de cele mai multe ori, de Revelion, aceasta prajitura de readuce bucuria copilariei. Iata cum se prepara. Noteaz-o de acum!

- Traditia casatoriilor la Mioveni, in ultima zi din an, va fi pastrata si in 2019. Cei care doresc sa-si oficializeze relatia, in data de 31 decembrie 2019, sunt asteptati in luna decembrie sa-si depuna dosarul la Primaria orasului Mioveni. Cuplurile interesate se vor putea inscrie doar in ziua de 20…

- Pește prajit cu mujdei și mamaliguța. Rețeta preferata a romanilor. Peștele prajit cu mujdei și mamaliguța este o adevarata incantare, mai ales pentru iubitorii bucatelor tradițional romanești. Iata cum se pregatește.