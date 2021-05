Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara, pe cer a fost observat un fenomen natural neobișnuit și spectaculos – Superluna singerie. Au coincis trei evenimente astronomice: in primul rind, o eclipsa totala de Luna – Pamintul s-a aflat intre Soare și Luna, aruncind asupra ei umbra sa, iar drept urmare Luna a capatat o nuanța singerie.…

- O eclipsa partiala de Soare, cu acoperire foarte mica a discului solar, va avea loc in data de 10 iunie 2021 și va fi vizibila in zonele din jumatatea nordica a țarii, a anunțat Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Observatorul Astonomic spune ca eclipsa parțiala de Soare, cu acoperire foarte…

- Prima eclipsa totala de luna din ultimii doi ani și unica din 2021 an va avea loc miercuri, 26 mai, odata cu "Superluna Sangerie", momentul din an in care luna se va afla la cea mai mica distanța fața de Terra, relateaza The Guardian. Fenomenul cosmic va putea fi vazut cel mai bine din Hawaii, apoi…