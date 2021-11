Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVD-19 a provocat moartea a peste cinci milioane de persoane in intreaga lume de cand biroul OMS in China a raportat aparitia bolii, la sfarsitul lunii decembrie 2019, potrivit unui bilant realizat de AFP luni, la 21:30 GMT, din date oficiale, relateaza AFP preluat de agerpres. Acest…

- Un bilanț independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, SUA, a relevat ca numarul global al deceselor asociate COVID-19 a depasit luni 5 milioane de morti, SUA, Brazilia si India fiind tarile cele mai afectate, relateaza EFE, citata de Agerpres . Cele mai multe decese au fost raportate de Statele…

- Parteneriatul principalelor agentii de sanatate mondiale (denumit acceleratorul ACT) ''are nevoie de 23,4 miliarde de dolari pentru a veni in sprijinul tarilor cele mai expuse riscului si a le ajuta sa procure si sa desfasoare mijloace de lupta impotriva COVID-19 incepand de acum si pana in septembrie…

- China a suspendat maratonul de la Wuhan din cauza numarului crescut de infectari. Masura a fost luat cu 100 de zile inainte de Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, China. Maratonul din Wuhan (China), care trebuia sa aiba loc astazi, duminica - 24 octombrie, a fost amanat din cauza cresterii…

- 4.926.579 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (735.150), conform news.ro. Brazilia este pe locul doi, cu 605.139 de decese, urmata…

- In total, 4.500.620 de oameni au murit dupa infectarea cu virusul SARS-CoV-2 de cand pandemia de coronavirus a izbucnit in provincia Wuhan din China, in decembrie 2019, relateaza Agerpres .In prezent, circa 10.000 de decese sunt inregistrate in fiecare zi in lumea intreaga, un numar considerabil mai…

- China a administrat pana acum 1,84 miliarde de doze de vaccin anti-Covid, potrivit Comisiei Naționale de Sanatate, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Numai vineri, 13 august, au fost administrate 11,93 milioane de doze de vaccin contra bolii provocate de coronavirus. Spre comparație, de la…