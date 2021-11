Peste cinci milioane de morţi de Covid-19 în întreaga lume (bilanţ AFP) Pandemia de COVD-19 a provocat moartea a peste cinci milioane de persoane in intreaga lume de cand biroul OMS in China a raportat aparitia bolii, la sfarsitul lunii decembrie 2019, potrivit unui bilant realizat de AFP luni, la 21:30 GMT, din date oficiale, relateaza AFP preluat de agerpres. Acest bilant, realizat pe baza deceselor inregistrate de autoritatile nationale de sanatate, reprezinta doar o parte din decesele cauzate efectiv de coronavirus. OMS estimeaza ca, luand in considerare gradul de mortalitate legat direct si indirect de COVID-19, bilantul pandemiei ar putea fi de doua pana… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVD-19 a provocat moartea a peste cinci milioane de persoane in intreaga lume de cand biroul OMS in China a raportat aparitia bolii, la sfarsitul lunii decembrie 2019, potrivit unui bilant realizat de AFP luni, la 21:30 GMT, din date oficiale, relateaza AFP. Acest bilant, realizat pe baza…

- Numarul global al deceselor asociate COVID-19 a depasit luni 5 milioane de morti, SUA, Brazilia si India fiind tarile cele mai afectate, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza EFE.

- Zeci de mii de calatori straini sunt așteptați sa soseasca luni în Thailanda, în condițiile în care aceasta țara se deschide pentru turiști dupa 18 luni de restricții contra pandemiei de Covid-19, scrie BBC News. Turiștii din lista de 63 de națiuni ”cu risc scazut”,…

- Parteneriatul principalelor agentii de sanatate mondiale (denumit acceleratorul ACT) ''are nevoie de 23,4 miliarde de dolari pentru a veni in sprijinul tarilor cele mai expuse riscului si a le ajuta sa procure si sa desfasoare mijloace de lupta impotriva COVID-19 incepand de acum si pana in septembrie…

- \"\"Incepand din iulie a fost observata o crestere a transmiterii subvariantei AY.4.2\"\", susțin reprezentanții OMS in buletinul informativ saptamanal referitor la pandemie, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Subvarianta este caracterizata prin trei mutatii suplimentare, dintre care doua la nivelul…

- America Latina a depasit, vineri, pragul de 1,5 milioane de decese asociate covid-19, informeaza AFP, potrivit news.ro. In Brazilia, tara cu cel mai grav bilant din lume, dupa SUA, numarul deceselor a ajuns sa fie de peste 600.000. Dupa brazilieni, Mexic, Peru, Columbia si Argentina…

- In total, 4.500.620 de oameni au murit dupa infectarea cu virusul SARS-CoV-2 de cand pandemia de coronavirus a izbucnit in provincia Wuhan din China, in decembrie 2019, relateaza Agerpres .In prezent, circa 10.000 de decese sunt inregistrate in fiecare zi in lumea intreaga, un numar considerabil mai…

- Pandemia de Covid-19, care revine cu varianta Delta, a contaminat mai mult de 200 de milioane de persoane in lume, in special in Asia unde China promite sa distribuie doua miliarde de doze de vaccin, informeaza AFP potrivit news.ro. Beijingul "se va stradui sa livreze doua miliarde de doze…